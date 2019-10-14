شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الدسوقي يضيف ذهبية جديدة لمصر في بطولة العالم بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف عمر علاء الدسوقي لاعب منتخب مصر الباراليمبي لألعاب القوى، ميدالية ذهبية جديدة في بطولة العالم المقامة حاليًا في مدينة بريسبان بأستراليا، خلال الفترة من 12 إلي 19 أكتوبر الحالي.

وجاء تتويج عمر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في مسابقة التوحد ii3 للعبة قذف القرص.

يذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يشارك في البطولة بأربع منتخبات هي ألعاب القوي، السباحة، تنس الطاولة، التنس الأرضي، ويقود منتخب ألعاب القوي إسلام قنديل، وأسماء خليفة، واللاعبون هم "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبد الله إبراهيم، ياسمين عبد المنعم حامد، عبد الرحمن حسام".

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لاعب منتخب مصر الباراليمبي (2)



لاعب منتخب مصر الباراليمبي (3)