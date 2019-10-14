ملف الإثنين..مصر تفتتح عهد البدري بفوز باهت على بتسوانا..وصلاح جاهز لواجهة مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

البدري: انطباعي إيجابي.. والمنتخب يعاني من مشاكل فنية

أعرب حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته باستهلال مهمته مع الفراعنة بالفوز على بتسوانا في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من عدة مشاكل فنية.

بركات يكشف كواليس تغيير "اتفاق التبديلات" أثناء مباراة مصر وبتسوانا

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن عادل عمروش المدير الفني لمنتخب بتسوانا، سمح للفراعنة بزيادة عدد التبديلات خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين.

"دون غرامات".. الأهلي يعلن لمصراوي انتهاء أزمة مسك

أعلن حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي عن انتهاء أزمة ناديه مع شركة مسك للإنتاج الإعلامي والخاصة بحكم تغريم النادي مبلغ 135 مليون جنيه في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود طاهر.

بالفيديو.. حمدي فتحي يقص شريط أهدافه بقميص منتخب مصر

سجل حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، أول أهداف بقميص منتخب مصر، خلال مشاركته في المباراة الودية مع منتخب بلاده أمام بتسوانا.

صحيفة: صلاح وأليسون جاهزان للمشاركة مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أفادت صحيفة "ليفربول إكو" بأن الدولي المصري محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون بيكر جاهزان لمواجهة فريقهما نادي ليفربول أمام مانشستر يونايتد، الأحد القادم، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

مصر تفتتح عهد البدري بفوز باهت على بتسوانا

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بأداء لم يرتق إلى المستوى المطلوب، حقق منتخب مصر الفوز على نظيره البتسواني بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة مساء الإثنين، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

استعدادا للقمة.. أزارو يقود الأهلي لهزيمة الإعلاميين وديًا

حقق فريق الأهلي فوزًا صعبا على الإعلاميين وديًا، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب التتش استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة.

عودة ثنائي الزمالك للقاهرة.. وميتشو يقرر حضور مباراة المنتخب

وصل الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبي نادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم الإثنين، عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في ودية الكاميرون.

"ادعم الكرة النسائية".. لاعبة ستوك سيتي توجه رسالة لمحمد صلاح

وجهت سارة عصام، المصرية المحترفة بصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي، رسالة لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، تطالبه بدعم الكرة النسائية في مصر.

تقارير تونسية: مدرب النجم يرفض التفريط في كوليبالي

رفض رفيق المحمدي مدرب النجم الساحلي التفريط في خدمات الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق التونسي والهارب من صفوف الأهلي المصري في 2017.

طلب جديد من الزمالك بشأن مباراة جينيراسيون

طالب مسؤولو نادي الزمالك من الجهات الأمنية المختصة، الموافقة على حضور 20 ألف متفرج لمباراته المقبلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا في "بريميرليج" خلال آخر 10 سنوات

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، أجرت صحيفة ميرور تقريرًا عن أفضل 50 لاعبًا في الدوري الإنجليزي خلال العقد الأخير (2010/2019).