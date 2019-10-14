البدري: انطباعي إيجابي.. والمنتخب يعاني من مشاكل فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته باستهلال مهمته مع الفراعنة بالفوز على بتسوانا في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من عدة مشاكل فنية.

وحقق المنتخب في أول ظهور تحت قيادة حسام البدري الفوز على بتسوانا (1-0)، استعدادًا لافتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون بمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في شهر نوفمبر المقبل.

وقال البدري، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سعيد بالمعسكر ككل، سواء بتحقيق الفوز على بتسوانا أو التجمع أو انطباعي عن اللاعبين القدامى والجدد، شعرت برغبتهم القوية لخوض المرحلة الجديدة، وأشكرهم على ذلك".

وأضاف: "لم يدم المعسكر فترة طويلة نظرا للظروف الماضية بعد تأخر تعيين جهاز فني جديد للمنتخب، كان من الممكن أن نتجمع مبكرا، وخلال تلك الفترة البسيطة كان لا بد من تحقيق الفوز".

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وأكمل: "لا أستطيع تحديد اللاعبين المستبعدين أو المنضمين إلى القائمة خلال الوقت الحالي، خاصةً أن المعسكر المقبل لن يتم إقامته قبل ثلاثة أسابيع، وهناك عدة متغيرات سنواجهها تتمثل في إقامة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما".

وأوضح: "كان من المفترض أن يتواجد معي رمضان صبحي ومصطفى محمد لكنهما مع المنتخب الأولمبي، لدينا نواقص كبيرة، المنتخب يعاني من مشاكل فنية، نتمنى أن تنتهي بالهدف الذي نسعى إليه وأن يتجاوز اللاعبون تلك الصعوبات".

وتابع: "كنت مرتبطا بالست التغييرات التي أتيحت خلال المباراة، كل العناصر الجديدة ستحصل على فرصة مع المنتخب، لدي حسابات خاصة ولا أريد أن خسر بعض اللاعبين".

وأتم البدري قائلا: "نريد تحقيق نتائج إيجابية لإسعاد الجماهير المصرية، هذا ما نسعى إليه، سنبذل قصارى جهدنا لتلبية طموحات الجماهير، كان من الممكن تحقيق فوز كبير إذا تم استغلال الفرص، لكننا استحوذنا على الكرة بشكل إيجابي عكس بعض الفردية التي ظهرت من قبل، لدينا فكر نسعى إلى تطبيقه".