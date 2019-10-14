بركات يكشف كواليس تغيير "اتفاق التبديلات" أثناء مباراة مصر وبتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن عادل عمروش المدير الفني لمنتخب بتسوانا، سمح للفراعنة بزيادة عدد التبديلات خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين.

وأشار بركات في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن الاتفاق كان يسمح بإجراء أربعة تبديلات فقط خلال اللقاء، قبل أن يتم تغييره في فترة الاستراحة.

وقال مدير المنتخب: "الاتفاق كان يقضي بإجراء أربعة تبديلات فقط خلال اللقاء، لكن في فترة الاستراحة مدرب بتسوانا تحدث معنا بشأن الأمر".

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وأكمل: "مدرب بتسوانا قال لنا أنه بإمكاننا إجراء أكثر من أربعة تبديلات خلال اللقاء إذا كنا نريد ذلك لتجربة عدد أكبر من اللاعبين".

وأوضح: "في البداية اتفقنا على إجراء أربعة تبديلات فقط لأن المنتخب البوتساني كانت بعثته منقوصة العدد، شاهدناهم في التدريبات بـ18 لاعبًا فقط".

واختتم: "ولكن بعد ذلك أبلغنا المدرب أنه بإمكاننا زيادة العدد عن أربعة إذا أردنا، وأنه سيفعل ذلك إذا تمكن أيضًا خلال اللقاء".