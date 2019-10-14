"خبيرة في الرياضة والميكانيكا ".. من هى السيدة التى قادت بتسوانا أمام مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

خطفت سيدة تقود إحماء منتخب بتسوانا الأضواء من حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب وذلك قبل مواجهة مصر وبتسوانا على ستاد برج العرب في المباراة الودية الدولية التى انتهت لمصلحة الفراعنة بهدف نظيف.

وقادت السيدة احماء الضيوف في سابقة استثنائية فمن هي؟

1- كارولين براون ألمانية الجنسية تحمل درجة الدكتوراه في علوم الرياضة وتعمل مدرس أكاديمي كما أنها مدربة دولية حاصلة على رخصة مدرب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومدربة للناشئين الذين تقل أعمارهم عن 11 - 14 عامًا في برنامج ترقية المواهب الألمانية ، والرئيس الفني ومدربة للفريق الوطني للطالبات الألمان.

2- الدكتورة براون تعمل رئيس كرة القدم في قسم العلوم الرياضية والصحية في الجامعة التقنية في ميونيخ ومسؤولة عن التعليم العملي والنظري في كرة القدم في نفس الجامعة.

3- مسؤولة عن التنسيق الشامل وتطوير التعاون في أنشطة برامج كرة القدم في كرة القدم مع نادي بايرن ميونيخ وغيرها من الأندية الرياضية الإقليمية ومختلف إدارات الاتحاد الألماني لكرة القدم ، وعملت مع برنامج تطوير المواهب بالتعاون مع الاتحاد الألماني.

4- الدكتورة براون كانت رئيسة البحث والتعاون في كرة القدم في معهد العلوم الرياضية والرياضية في معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) وكانت أيضًا رئيسة لعبة التنس المعهد ودرّست دورات في كرة القدم والتنس والميكانيكا الحيوية والميل الميكانيكي والتدريب بالإضافة إلى التثقيف والتواصل و كانت دراستها للدكتوراه في KIT حول "التعلم الحركي والتغذية المرتدة والتعلم القائم على الملاحظة في أطفال المدارس."

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5- كارولين براون مديرة المشروع للمشروع الطويل الأجل الذي تدعمه وزارة الخارجية في بوتسوانا، والذي يهدف إلى تشجيع وتعزيز كرة القدم للرجال والسيدات. في منتصف شهر فبراير ، تولت دور التوجيه للمدربين والمدربين من فريق 17 و 20 والفريق الوطني.

6- تتتعاون مع الاتحاد البتسواني منذ فبراير الماضي لقيادة برامج التطوير وتعليم المدربين وتنمية القواعد الشعبية وكرة القدم النسائية بعد أن أوصى الخبير الألماني كريستوف روشول الذي جاء إلى بتسوانا لإجراء دراسة جدوى حول تطوير الرياضة في تقريره بإن المشكلة الرئيسية في تطوير كرة القدم هي نقص المدربين .

7- تعمل في بتسوانا مديرة المشروع طويل الأجل الذي تدعمه وزارة الخارجية الألمانية ( DOSB ) والذي يهدف إلى تشجيع وتعزيز كرة القدم للرجال والسيدات وتولت دور التوجيه للمدربين والمدربين من فريق 17 و 20 سنة والفريق الوطني.

8- المشروع طويل الأجل للاتحاد الرياضي الأوليمبي الألماني (DOSB) يهدف إلي تطوير الرياضة ، وخاصة كرة القدم مع التركيز بشكل رئيسي على تعليم المدرب وانتقاء المواهب وتطوير الهيكلة في كرة القدم للرجال والنساء ويتحمل الاتحاد الألماني لكرة القدم النفقات ضمن التزامه الاجتماعي والسياسي والاجتماعي ضمن برنامج الحكومة الألمانية في مشاركتها المتعلقة بالرياضة في البلدان النامية والناشئة .

9- على الصعيد الدولي ، عملت الدكتورة براون مع اتحاد جامبيا لكرة القدم ، حيث تم إرسالها إلى هناك من قبل الاتحاد الرياضي الأوليمبي الألماني في مشروع قصير الأجل أشرفت عليه وزارة الشؤون الخارجية الألمانية .

10- هي أيضًا باحثة منشورة لها 8 أبحاث في العلوم الرياضية ، بالمجلات العلمية وكانت أيضًا متحدثة في مختلف ورش العمل في علوم الرياضة.