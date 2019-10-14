بالفيديو.. حمدي فتحي يقص شريط أهدافه بقميص منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
سجل حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، أول أهداف بقميص منتخب مصر، خلال مشاركته في المباراة الودية مع منتخب بلاده أمام بتسوانا.
ويلعب منتخب مصر مباراته الودية أمام بتسوانا، مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.
وجاء هدف حمدي فتحي، والذي دخل بديلا في المباراة، بعد استغلاله كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها بقدمه في شباك بتسوانا مع حلول الدقيقة 74.
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