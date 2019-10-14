صحيفة: صلاح وأليسون جاهزان للمشاركة مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أفادت صحيفة "ليفربول إكو" بأن الدولي المصري محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون بيكر جاهزان لمواجهة فريقهما نادي ليفربول أمام مانشستر يونايتد، الأحد القادم، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وذكرت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن صلاح جاهز للبدء أمام اليونايتد بعدما تعافى بشكل جيد من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي الأسبوع الماضي، كما أصبح أليسون قريبا للغاية من المشاركة في اللقاء بعدما استعاد كامل لياقته البدنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الأداء المبهر للحارس الإسباني أدريان إلا أن المدير الفني الألماني لليفربول، يورجن كلوب، قد يشرك أليسون بعد شفائه من الإصابة حيث يسعى الريدز لتحقيق الفوز الـ18 على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لمعادلة الرقم القياسي في عدد الانتصارات التي حققها نادٍ بالبريميرليج.