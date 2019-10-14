"كاف" يفتتح أول ورشة عمل لأمن وسلامة جماهير ولاعبي كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

افتتح أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" معاذ حجي، اليوم الإثنين بالقاهرة، أول ورشة عمل ينظمها الاتحاد للأمن والسلامة، والتي تهدف لضمان أمن وسلامة جماهير ولاعبي ومسئولي كرة القدم أثناء وبعد المباريات، وكذلك أفضل الممارسات الدولية لمنسقي الأمن المشاركين من الاتحادات الوطنية الـ54 الأعضاء في مناطق عملهم بإفريقيا.

وقال حجي - في كلمته الافتتاحية - "اليوم هو علامة تاريخية مهمة وخطوة عملاقة للأمام تجاه ضمان أمن وسلامة الجماهير واللاعبين والمسئولين خلال وبعد المباريات في القارة.. حياة الآلاف من جماهير ومحبي كرة القدم الذين يذهبون للملاعب لتقاسم لحظات السعادة مع عائلاتهم تعتمد على مستوى الأمن باتجاه سلامتهم".

من جهته، وصف مدير الأمن بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هلموت سبان، ورشة العمل بأنها إنجاز عظيم للكاف من أجل ضمان سلامة المشاركين في اللعبة، مضيفا "نحتاج لاستخدام كرة القدم لتوحيد الشعوب حول العالم وخاصة هنا في إفريقيا.. ورشة العمل هذه تاريخية لإفريقيا ومشاركتكم مهمة للغاية، لنكتب التاريخ معا ونجعل كرة القدم آمنة للجميع".