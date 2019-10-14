وزير الرياضة يشهد المباراة الودية بين منتخبي مصر وبوتسوانا ببرج العرب بالإسكندرية

شهد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، مباراة كرة القدم الودية، بين منتخب مصر ونظيره البوتسواني على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الوطني المصري بهدف دون رد ، وتأتي المباراة فى إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

والتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك عقب المباراة الودية، مؤكداً دعمه الكامل للمنتخب والجهاز الفني، وثقته في كل لاعبي المنتخب، موضحاً ان منتخب مصر يضم نخبة من اللاعبين المميزين، مطالباً

ببذل أقصي جهد خلال الفترة المقبلة لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى رصيد الكرة المصرية المشرف.

يذكر أن اللقاء الودي بين مصر وبوتسوانا يحمل الرقم 6 في سجل مواجهات المنتخبين التي بدأت قبل ستة عشر عاماً وشهدت تفوق واضح للمنتخب الوطني بفوزه في 3 لقاءات وتعادله مرتين وتسجيله 6 أهداف مقابل هدف وحيد في شباكه.

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