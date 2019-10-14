الجماهير توجه رسائل خاصة للاعب حمدي فتحي

افتتح حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، أول أهدافه الدولية مع المنتخب الوطني، وذلك خلال مواجهة الفراعنة الودية أمام بتسوانا، التي تجمعهما اليوم الاثنين، على "ستاد الجيش" ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتألق اللاعب حمدي فتحي، خلال المباراة، بعد تقديم أداء ممتاز في مشاركة له مع المنتخب الوطني، بقيادة الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب .

وسجل حمدي فتحي هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 74، بعد حصوله على عرضية أرضية

من محمود علاء، وضعها فتحي في الشباك.

وكانت الدقيقة 53 قد شهدت نزول حمدي فتحي إلى أرض الملعب، حيث استبدله حسام البدري المدير الفني للمنتخب بمحمد النني.

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وتُعد هذه المباراة هي الأولى لـ حمدي فتحي مع المنتخب الوطني، حيث قام حسام البدري بضمه لقائمة الفراعنة لأول مرة.

وتصدر حمدي فتحي، ترند موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عقب إنتهاء المباراة بفوز المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شئ لمنتخب بتسوانا .

وعلق الجمهور بمنشورات وصور للاعب حمدي فتحي، معربين عن سعادتهم بالأداء المميز الذي يقدمه اللاعب في كل مباراة مع النادي الأهلي، موجهيين له رسائل خاصة تفييد بالإستمرار بالإداء الإيجابية بل ويرفع من الأداء حتي يكون علامة مميزة في صفوف المنتخب الوطني .

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة 2021، والتي ستكون بدايته، أمام كينيا 14 نوفمبر المقبل، في إطار منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبي توجو وجزر القمر.