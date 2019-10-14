شاهد.. حمدي فتحي نجم شباك مباراة مصر وبتسوانا

أصبح حمدي فتحي نجم خط وسط منتخب مصر، هو نجم شباك مباراة مصر وبتسوانا الودية، بعد أن حصل على العديد من الإشادات من جماهير الكرة المصري بالمستوى الذي ظهر به خلال مواجهة الفراعنة الودية اليوم التي جمعته ببتسوانا على ملعب الجيش ببرج العرب.

وتمكن حمدي فتحي من تسجيل هدف الفوز لمنتخب مصر بعد متابعته لعرضية زميله محممود

علاء بالدقيقة 74، في اولى مشاركاته الدولية مع الفراعنة.

وتصدر اسم حمدي فتحي تغريدات موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث اجمع رواد الموقع بمختلف إنتمائاتهم الكرةوية أن حمدي فتحي ظهر بشكل جيد ويعد من أهم مكاسب منتخب مصر في المباراة، على الرغم من تواضع أداء الفراعنة.

وبدأت الجماهير بالإشادة بمستوى حمدي فتحي، ووصفه البعض بإنه يعيد لخط الوسط هيبته القوية، وإنه يحتاج إلى اللعب أساسيًا مع الفريق في الفترة المقبلة، خاصة وإنه ليس مدافع وسط كلاسيكي ولكنه يقوم بالزيادة الهجومية بشكل فعال وإحراز الأهداف كذلك، ليصففه البعض إنه ملك خط الوسط القادم.

فيما قامت بعض الجماهير بالمقارنة بين مستوى فتحي، ومستوى محمد النني المحترف في صفوف بشكتاش التركي، وسخر بعضهم من وجود حمدي فتحي في مصر وعدم إحترافه في أوروبا.

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