صالات المنيا يختتم معسكره بالتعادل الإيجابي مع الإعلاميين 3-3

تعادل فريق كرة الصالات بنادي المنيا ، مع فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ، بصالة ميت عقبة بالقاهرة، على هامش معسكر الفريق؛ استعدادًا لانطلاق الدوري الممتاز.

وسجل لفريق المنيا ، اللاعب معتز شطة( هدفين ) ، و اسماعيل بلانكو ( هدف ) ، وكان الفريق المنياوي ، قد خاض ٤ مباريات ، خلال معسكره ، تعادل في المباراة الأولى مع الدرب الاحمر بأربعة

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أهداف لكل منهما، ثم الفوز على الشرطة بستة أهداف مقابل ثلاثة، والهزيمة من ميت عقبة باربعة أهداف مقابل اثنين، ثم التعادل مع الإعلاميين بثلاثة أهداف.

يذكر أن قرعة الموسم الجديد، قد أسفرت عن استضافة فريق المنيا، لنظيره الإسماعيلي يوم ٢٦ أكتوبر الجاري، في مستهل مشواره بالدوري الممتاز.