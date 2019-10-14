صالات المنيا يختتم معسكره بالتعادل الإيجابي مع الإعلاميين 3-3

تعادل فريق كرة الصالات بنادي المنيا ، مع فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ، بصالة ميت عقبة بالقاهرة، على هامش معسكر الفريق؛ استعدادًا لانطلاق الدوري الممتاز.
وسجل لفريق المنيا ، اللاعب معتز شطة( هدفين ) ، و اسماعيل بلانكو ( هدف ) ، وكان الفريق المنياوي ، قد خاض ٤ مباريات ، خلال معسكره ، تعادل في المباراة الأولى مع الدرب الاحمر بأربعة
يذكر أن قرعة الموسم الجديد، قد أسفرت عن استضافة فريق المنيا، لنظيره الإسماعيلي يوم ٢٦ أكتوبر الجاري، في مستهل مشواره بالدوري الممتاز.
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