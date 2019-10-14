ديسابر يرفض توقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

رفض الفرنسي سباستيان ديسابر توقع نتيجة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز . الدوري الممتاز . وقال ديسابر : " أنا أركز علي فريقي ومهمتي هي العمل مع لاعبي بيراميدز واحسين مستوي الفريق في الفترة المقبلة ". واحسين مستوي الفريق في الفترة المقبلة ". وأضاف المدير الفني لبيراميدز : "مباراة الأهلي والزمالك مباراة جماهيرية أتمني أن نستمتع بمستواها وبمستوي اللاعبين طوال اللقاء، أنا أتمني حظا سعيدا للفريقين " .

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