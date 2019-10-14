كشف الفرنسيين سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز. وقال ديسابر: "جئت لمساندة لاعبي بيراميدز ومساندة منتخب مصر. إضافة ديسابر: "بالطبع أنا سعيد بمشاركة لاعبي بيراميدز في اللقاء. بمشاركة لاعبي بيراميدز في اللقاء. واختم: "بالتأكيد سنبذل قصاري جهدنا في المرحلة القادمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر يكشف سبب تواجده في مباراة مصر وبتسوانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.