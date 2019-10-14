كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يسعى لضم 3 أو 4 عناصر من المنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة بعد نهاية بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. المقبلة بعد نهاية بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. قال البدري في المؤتمر الصحفي عقب ودية بتسوانا، إن الجهاز الفني سيعمل على التركيز في متابعة مباريات الدوري ولقاءات الفرق المشاركة أفريقيا، خاصة وأن أول تجمع للمنتخب سيكون بعد ثلاثة أسابيع. عقب ودية بتسوانا، إن الجهاز الفني سيعمل على التركيز في متابعة مباريات الدوري ولقاءات الفرق المشاركة أفريقيا، خاصة وأن أول تجمع للمنتخب سيكون بعد ثلاثة أسابيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري: أرغب في ضم 3 أو 4 عناصر من المنتخب الأوليمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.