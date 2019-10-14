بركات: تجربة بتسوانا مفيدة لتصحيح الأخطاء

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر على سعادته بتحقيق الفراعنة الفوز على بتسوانا، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إطار الإستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا.

وقال بركات خلال تصريحات تليفزيونية "بداية جيدة، وأي جهاز فني جديد، دائمًا يبحث عن تحقيق الفوز

في أول مباراة يخوضها، وقد استطعنا تقديم مباراة جيدة بفوز مطمئن".

وواصل "مواجهة بتسوانا تجربة هامة لكي نرى سلبيات الفريق، فقد واجهنا منتخب يدافع بشكل قوي ولم نتمكن من خلق فرص للتهديف خلال أحداث الشوط الأول

بشكل خاص، وما سنعمل عليه خلال الفترة المقبلة هو كيفية إستغلال أوقات الضغط لإحراز الأهداف، لأن منتخب كينيا الذي سنواجهه في التصفيات من الوارد أن يلعب بنفس الأسلوب، وبالتالي يجب معالجة ذلك".

واختتم "معالجة السلبيات سيتم العمل عليها مباشرة، حتى نتخلص منها قبل مواجهة كينيا، وذلك سيحدث خلال فترة توقف الدوري المقبلة، أثناء مباريات المنتخب الأوليمبي، وهو أمر سيفيدنا".