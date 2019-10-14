البدري: دخول عناصر جديدة لمنتخب مصر سيتطلب بعض الوقت

أبدى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، ثقته الكاملة في اختياراته للاعبين خلال معسكر أكتوبر الذي شهد ودية بتسوانا. وقال البدري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "دخول عناصر جديدة للمنتخب يتطلب وقت وهناك معايير نختار اللاعبين بناءً عليها واستمرار أي لاعب في المنتخب له شروط محددة". الصحفي اليوم: "دخول عناصر جديدة للمنتخب يتطلب وقت وهناك معايير نختار اللاعبين بناءً عليها واستمرار أي لاعب في المنتخب له شروط محددة". ولفت إلى أنه كان سيشعر بغضب كبير من المباراة إذا لم يكن المنتخب نجح في خلق هذا العدد الكبير من الفرص أمام بتسوانا أو وجود فردية في الآداء.

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