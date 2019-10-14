عاجل | فياريال يُعلن عودة هدافه التاريخي

أعلنت إدارة نادي فياريال عودة المهاجم الدولي الإيطالي السابق “جوسيبي روسي” إلى تدريبات الفريق، بدءًا من صباح غد الثلاثاء، في تمهيد واضح لتوقيع عقد قصير الأمد معه، لتمثيل الفريق من جديد حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2019.

وأكد بيان على موقع فياريال الرسمي انضمام جوسيبي روسي إلى الفريق الأول صباح الغد، دون الإفصاح عن المزيد لوسائل الإعلام.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد غادر نادي جنوى بعد انتهاء عقده مع الفريق في يونيه 2018، وظل دون فريق حتى انضم إلى تدريبات ناديه السابق “مانشستر يونايتد” في يناير 2019.

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الهداف التاريخي لنادي فياريال برصيد 54 هدفًا في 136 مباراة، فشل في إيجاد أي فريق يمثله على مدار الـ 10 أشهر الماضية منذ انتشار شائعات حول إمكانية انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد في صفقة مجانية قصيرة الأمد.

ويأمل روسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 33 مطلع شهر فبراير المقبل، في إثبات نفسه للمدير الفني لفريق الغواصات الصفراء “كاييخا” لاستئناف مسيرته المتراجعة بشكل مخيف على مدار العامين الماضيين منذ رحيله عن صفوف فيورنتينا في 2017.

وقضى روسي السنوات الست الماضية منذ رحيله عن فياريال صيف 2013 بين أندية فيورنتينا وليفانتي وسيلتا فيجو وجنوى.