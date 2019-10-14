عاجل ورسمي | توتنهام يعوض لوريس بإعادة حارسه السابق

أعاد نادي توتنهام هوتسبير حارسه السابق “ميشيل فورم” بعقد رسمي مساء اليوم الاثنين، لتعويض غياب الحارس الأول للفريق “هوجو لوريس” الذي أصيب إصابة خطيرة في الكتف خلال مباراة برايتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الماضي.

ويستأنف ميشيل فورم مسيرته الاحترافية مع توتنهام بعد رحيله بثلاثة أشهر عن النادي اللندني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ولم يجد الحارس الدولي الهولندي السابق أي فريق جديد منذ ذلك الحين ليمثله بعد انتهاء عقده مع توتنهام.

في سياق متصل، لن يحتاج هوجو لوريس لإجراء عملية جراحية لمعالجة الإصابة، فقد أصيب بأضرار في أربطة الكتف فقط، وهو ما لا يستدعي تدخلاً جراحيًا.

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ويأمل المدير الفني لنادي توتنهام “ماوريسيو بوتشيتينو” بأن يعود هوجو لوريس لتدريبات الفريق في يناير المقبل.

وسيعتمد توتنهام على الثنائي “باولو جازانيجا وميشيل فورم” في حراسة المرمى خلال المباريات المتبقية من النصف الأول بالموسم الحالي، وفي باقي المسابقات مثل دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ووقع فورم على عقد مدته موسم واحد فقط حتى نهاية شهر يونيه 2020.