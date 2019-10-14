نتيجة مباراة فلسطين والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي نتيجة مباراة فلسطين والسعودية المقرر لها عصر يوم الثلاثاء، الموافق 15 أكتوبر 2019، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على فلسطين للمرة الأولى في تاريخ المنتخبين، حيث ستقام المباراة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط ترحيب كبير من القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس “محمود عباس” .

وتصدرت السعودية المجموعة الرابعة في هذه التصفيات برصيد 4 نقاط بعد فوزها نهاية الأسبوع الماضي على سنغافورة في الجولة الثانية، بينما تحتل فلسطين المركز الرابع برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أوزبكستان الثالثة.

لكن رجال المدرب الفرنسي “هيرفي رونار” بحاجة ماسة للعودة بالنقاط الثلاث من فلسطين، للاستمرار على رأس المجموعة، نظرًا لاحتلال سنغافورة للمركز الثاني بنفس رصيد النقاط، والفارق بينهم يبقى في الأهداف فقط.

وتعامل اتحاد السعودية لكرة القدم بروح رياضية عالية مع فلسطين، بموافقته على فكرة اللعب على الأراضي الفلسطينية كي لا يحرم الجمهور من الاستمتاع بأجواء اللعبة، لا سيما وأن الجدية ستكون عنوان كلا الفريقين من أجل الصعود إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي بحسابه على تويتر “وافقنا على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين، استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني”.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية “عبد العزيز الفيصل” أن القرار يأتي “حرصًا من السعودية على ألا يحرم منتخب فلسطين من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى المشاركة في التصفيات المونديالية”.

تاريخ مواجهات فلسطين والسعودية

إلتقى المنتخبان في 6 مباريات سابقة في الفترة من 1992 حتى 2015، وترجع أول مباراة في تاريخ مواجهات فلسطين والسعودية إلى يوم التاسع من سبتمبر 1992، في بطولة كأس العرب، وانتصر الخضر بهدفين لهدف، واستضافت العاصمة السورية “دمشق” هذه المباراة.

والتالي جدول نتائج مباريات مواجهات فلسطين والسعودية