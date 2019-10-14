بيكيه: ما يقوله "ميسى" يعبّر عن كل لاعبي برشلونة

قال جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني، إن آراء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعبِّر عن آراء كافة اللاعبين داخل غرفة الملابس بصفته قائد الفريق الكتالوني.



وبعد البداية السيئة لحامل اللقب في الموسم الجديد للدوري الإسباني، لمَّح بيكيه إلى أن اللاعبين لا يريدون أن يصبحوا كبش فداء للبداية السيئة للفريق هذا الموسم، لكنهم في نفس الوقت لا يغضبون مما يُكتب عن الفريق في الصحافة.



وقال بيكيه الذي تسلَّم في وقت سابق جائزة رجل العام من مجلة Esquire لصحيفة Marca الإسبانية: «ميسي هو قائدنا وله آراؤه الخاصة».



وأضاف: «لكني أعتقد أن آراءه تتسق مع آراء بقية اللاعبين في غرفة الملابس. لا أعتقد أن هناك مشكلة في تنسيق الأدوار أو أي شيء».



كذلك كشف المدافع المعتزل دولياً مع المنتخب الإسباني عن أن ميسي كان يتوقع انضمام النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد في حال عدم عودته إلى برشلونة.



وقال بيكيه: : «لقد كان احتمالاً أكثر من كونه تخوُّفاً».



وتابع قائلاً: «صحيح أننا ناقشنا الأمر في غرفة الملابس، لكنه في النهاية كان قرار نيمار. في نهاية المطاف بقي مع فريقه وآمل أن يقدم أفضل ما لديه. علاقتي بنيمار رائعة».