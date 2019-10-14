اونلاين | كورة لايف Paris Goool مشاهدة مباراة فرنسا وتركيا بث مباشر KOORA Goal يلا شووت NOW رابط ماتش الديوك الآن NQW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف Paris Goool مشاهدة مباراة فرنسا وتركيا بث مباشر KOORA Goal يلا شووت NOW رابط ماتش الديوك الآن NQW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة فرنسا وتركيا اليوم الأحد 14 / 10 / 2019 بث مباشر بدون نقطيع.. يتصدر منتخب فرنسا الذي يسعى لرد إعتباره في مباراة اليوم جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 18 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف على تركيا صاحب المركز الثاني، وتملك آيسلندا صاحبة المركز الثالث 12 نقطة مقابل 9 نقاط لألبانيا وثلاث لأندورا ومولدوفا.

يلتقي فريقي فرنسا وتركيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ، علي ملعب فرنسا ، المواجهة اليوم ستكون من أهم المباريات التي خاضها المنتخبين في مباريات المجموعات خصوصاً أن المنتخبين يتنافسان بنفس عدد النقاط ، منتخب فرنسا يدخل المباراة اليوم أمام المنتخب التركي وهو يمتلك 15 نقطة ، حقق الانتصار في 6 مباريات ، وتلقي هزيمة واحدة أمام المنتخب التركي في الجولة الثالثة بهدفين دون رد ، على الجانب الآخر يستعد منتخب تركيا اليوم أمام الديوك وستكون مباراة صعبة وقوية للغاية خصوصاً أن اللقاء سيقام خارج الديار ، ويتصدر فرنسا المجموعة بنفس نقاط المنتخب التركي ولكن بفارق الأهداف..

تنطلق المواجهة بين فريقي فرنسا وتركيا في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء يوسف سيف..