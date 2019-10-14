اونلاين | يلا شوت TODAY مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش البرتغال PLUS NOW بدون تقطيع ronaldo

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يلتقي منتخب البرتغال مع نظيرة منتخب اوكرانيا في مباراة دور المجموعات من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 اليوم الاثنين الموافق 14 اكتوبر 2019 حيث من المقرر ان يحل منتخب البرتغال ضيفا اليوم امام منتخب اوكرانيا في المباراة التى سوف تقام على ارضية ملعب استاد أوبولون لحساب مباراة الجولة السابعه لمنتخب اكورانيا والجولة السادسه لمنتخب البرتغال وسوف تبدا اليوم مباراة البرتغال واكورانيا في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية والساعة 8:45 مساءاً بتوقيت مصر.

مباراة البرتغال واوكرانيا اليوم

يخوض اليوم البرتغال مباراة قوية امام مضيفه منتخب اوكرانيا متصدر المجموعة الثانية ويحتل قبل مباراة اليوم منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب اوكرانيا ويسعي اليوم منتخب البرتغال الذى لم يخسر في اى مباراة حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباريتين للحصول على الفوز الرابع له لتعزيز مكانته في المجموعة الثانيه وسوف تكون مباراة اليوم صعبه عليه امام منتخب اوكرانيا.

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القناة الناقله لمباراة البرتغال واوكرانيا

بينما متصدر المجموعة الثانيه منتخب اوكرانيا برصيد 16 نقطة يستقبل اليوم منتخب البرتغال على ملعبه وامام جماهيرة في مباراة قوية يريد الفوز فيها للحصول على ثلاث نقاط هامه لتعزيز مكانته في المركز الاولي من المجموعة الثانية وقد حقق منتخب اوكرانيا الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحده ولم يخسر في اى مباراة الى الان هو الاخر ويريد فوز جديد اليوم وسوف تنقل اليوم مباراة اوكرانيا والبرتغال على قناة بي ان سبورت الثالثه.

موعد مباراة البرتغال واوكرانيا

موعد مباراة البرتغال واوكرانيا سوف تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة البرتغال واوكرانيا

توقيت مباراة البرتغال واوكرانيا تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.