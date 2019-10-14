اونلاين | يلا لايف PLUS مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر ronaldo LIVE رابط ماتش البرتغال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر اون لاين اليوم 14-10-2019 تصفيات اليورو ukraine vs portugal، يستعد منتخب البرتغال لمواجهة منتخب أوكرانيا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد أوبولون، وينتظر عشاق ومتابعي المنتخب البرتغالي المباراة المنتظرة أمام منتخب أوكرانيا عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، وذلك حتى يحتل صدارة جدول المجموعة وذلك قبل أن تنتهي التصفيات بمباراتين فقط، إلا أن منتخب البرتغال يعلم جيداً أن مباراته لن تكون سهلة وخاصة أنها تقام على أرض غريمه، وأن المنتخب الأوكراني يؤدي أداءً متميزاً خلال الفترة الأخيرة تجت قيادة مدربه "أندريه شيفشينكو" الذي صرح بأن المنتخب الأوكراني قادر على تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الذي تنتظره جماهير المنتخب الأوكراني.

اقترب المنتخب البرتغالي من الوصول لنهائي بطولة أوروبا بعد الفوز في المباريات الماضية والجولة الثانية في تلك التصفيات التي تُلعب في الوقت الحالي ، وعلي غرار ذلك أستطاع منتخب أوكرانيا الفوز علي منتخب ليتوانا بهدفين دون مقابل ليتصدر المجموعة رصيد 16 نقطة ويأتي المنتخب البرتغالي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعد خوضة 5 مواجهات في هذه البطولة واستطاع الفوز علي لوكسمبورج بنتيجة 3 اهداف دون رد واحرز اللاعب رونالدو هدفاً في هذه المواجهة وبعد دراسة تاريخ مواجهات المنتخب البرتغالي والمنتخب الاوكراني نجد أن التعادل كان يفرض نفسة في معظم المواجهات ، فقد التقي المنتخبين في ثلاث مباريات استطاع البرتغال الفوز في مباراة والمنتخب الاوكراني فاز ايضاً في مباراة وحل التعادل في مباراة واحدة كما نجد ان المنتخب البرتغالي سجل هدفين وتم إحراز هدفين في مرماه مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

اوكرانيا Vs البرتغال.

البطولة : التصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : استاد أوبولون .

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المعلق : نوفل باشي .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .