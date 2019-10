اونلاين | كورة لايف TODAY Franc مشاهدة مباراة فرنسا وتركيا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش فرنسا PLUS NOW بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف TODAY Franc مشاهدة مباراة فرنسا وتركيا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش فرنسا PLUS NOW بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي فرنسا وتركيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ، علي ملعب فرنسا ، المواجهة اليوم ستكون من أهم المباريات التي خاضها المنتخبين في مباريات المجموعات خصوصاً أن المنتخبين يتنافسان بنفس عدد النقاط ، منتخب فرنسا يدخل المباراة اليوم أمام المنتخب التركي وهو يمتلك 15 نقطة . حقق الانتصار في 6 مباريات ، وتلقي هزيمة واحدة أمام المنتخب التركي في الجولة الثالثة بهدفين دون رد ، على الجانب الآخر يستعد منتخب تركيا اليوم أمام الديوك وستكون مباراة صعبة وقوية للغاية خصوصاً أن اللقاء سيقام خارج الديار ، ويتصدر فرنسا المجموعة بنفس نقاط المنتخب التركي ولكن بفارق الأهداف. تنطلق المواجهة بين فريقي فرنسا وتركيا في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء يوسف سيف..

