اونلاين | يلا شوت EgYpT مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر Yalla STAR رابط مباراة مصر gOaL sAlAh تابع ماتش مصر NOW TIME

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت EgYpT مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر Yalla STAR رابط مباراة مصر gOaL sAlAh تابع ماتش مصر NOW TIME والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار ويحل المنتخب البتسواني الأول ضيفا على المنتخب الوطني، ضمن استعداد المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، KORA STAR مباراة مصر ضد بتسوانا بقيادة فنية جديدة للفراعنة، حيث ستكون أول مباراة بعد نكسة الأمم الإفريقية الأخيرة.

مصر ضد بتسوانا شاهد بث مباشر عبر رابط كورة أونلاين، حيث يخوض المنتخب المصري المباراة تحت قيادة فنية جديدة للكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد عقب رحيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق KORA ONLINE.

ورحل خافيير أجيري عن تدريب الفراعنة، عقب الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون بدور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بالقاهرة.

وتنطلق مباراة مضر وبتسوانا، اليوم الإثنين 14 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

وتُذاع المباراة الودية في يوم الإثنين عبر شبكات قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية لمباريات المنتخب الودية، حيث سيتم نقل مباراة مصر ضد بتسوانا على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport بالإضافة إلى موقع الخليج 365 الرياضي عبر شبكة الإنترنت.

وقرر الجهات الأمنية تخصيص 10 ألاف مقعد للجماهير من أجل مشاهدة المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، تابع بث مباشر مباراة مصر وبتسوانا وديا عبر كورة جول ضمن الاستعداد الأخير للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية KORA GOAL والتي تستضيفها الكاميرون 2021.

ويدخل حسام البدري، المباراة أملا في معرفة مستوى اللاعبين والوقوف على إمكانياتهم قبل الاستقرار على تشكيل الفريق بالتصفيات، كول كورة متابعة مباراة مصر وبتسوانا، حيث قررت اللجنة المنظمة إجراء 4 تغيرات خلال المباراة الودية COOL KORA.

ويستهل منتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني، مشواره بالتصفيات عند مواجهة منتخب كينيا بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية.

ويمكنكم متابعة مباراة مصر ضد بتسوانا وديا في إطار استعداد الفريقين للتصفيات الإفريقية، بموقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط يلا شووت بدون تقطيع وبث حي ومباشر لايف YALLA SHOOT.