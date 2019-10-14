اونلاين | كورة ستار shoot مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة ستار KORA LIVE ماتش البرتغال GOAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار shoot مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة ستار KORA LIVE ماتش البرتغال GOAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب اوكرانيا مع منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو اليوم الاثنين 14 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.



وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة منتخب البرتغال مع منتخب اوكرانيا على قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.