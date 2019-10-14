اونلاين | الشوط الثاني.. كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة ON SP

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني.. كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة ON SP والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مباراة تجريبية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عندما يستقبل بتسوانا، وديا استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، بث مباشر مباراة مصر وبتسوانا كورة لايف، ودياKORA LIVE.

كورة بلس مباشر، حيث يدخل المنتخب الوطني بقيادة فنية جديدة تحت قيادة حسام البدري، والذي تولى المهمة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، بعدما تم إقالته بعد الخروج من منافسات دور الستة عشر أمام جنوب إفريقيا، ببطولة الأمم الإفريقية التي استضفتها القاهرة مؤخرا، KORA PLUS.

وتنطلق مباراة مضر وبتسوانا، اليوم الإثنين 14 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

وتُذاع المباراة الودية في يوم الإثنين عبر شبكات قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية لمباريات المنتخب الودية، حيث سيتم نقل مباراة مصر ضد بتسوانا على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport بالإضافة إلى موقع الخليج 365 الرياضي عبر شبكة الإنترنت.

وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، شاهد بث مباشر مصر تستضيف بتسوانا وديا لايف شووت بلس استعدادا للتصفيات الإفريقية LIVE PLUS.

وأوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 نوفمبر .

ويمكنكم متابعة مباراة مصر ضد بتسوانا، عبر موقع الخليج 365 الرياضي برابط بدون تقطيع بث حي ومباشر alostora.