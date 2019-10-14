اونلاين | يلا شووت NILE SPORT مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر ON SPORT كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر TIME SPORT NOW

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رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر مع منتخب بوتسوانا بث مباشر كورة لايف koora live، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبان على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مبارايات التوقف الدولي لاستعدادات المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولات القارية والدولية، ويدخل المنتخب المصري في ثوبه الجديد وذلك بعد التعاقد مع المدرب حسام البدري لقيادة الفراعنة خلفا للمدرب المكسيكي خافيير اجييري والذي رحل عقب الخروج المخيب لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في دور ال١٦ لبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر في شهر يونيه الماضي .

موعد مباراة مصر و بوتسوانا بث مباشر كورة ستار koora Star والقنوات الناقله لها:-

تقام مباراة المنتخب المصري امام منتخب بوتسوانا البوم الاثنين الموافق ١٤ اكتوبر ٢٠١٩ في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة عبر قناة اون سبورت on sport على القمر الصناعي نايل سات أو عبر البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.

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يلا شوت مشاهدة مباراة مصر و بوتسوانا بث مباشر

ويدخل المنتخب المصري مباراة اليوم في غياب أبرز نجومه وهو اللاعب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة التي يعاني منها والتي فضل حسام البدري عدم المجازفه به وفتح المجال لعناصر جديدة بعد أن ضم لقائمة المنتخب العديد من الأسماء البارزة في الدوري المصري في مقدمتهم عبدالله جمعة وحمدي فتحي ومحمد عواد وإعادة احمد فتحي وعمر السعيد وحسين الشحات، ويهدف البدري من خلال المباراة لوضع شكل جديد وتشكيل يمكن الاعتماد عليه في الفترة القادمة قبل خوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٠ وبطولة امم افريقيا.

مشاهدة مباراة مصر و بوتسوانا بث مباشر

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