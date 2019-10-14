رياضة | شبيه صلاح يثير الجدل في ملعب أنفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبيه صلاح يثير الجدل في ملعب أنفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " اليوم الاثنين الضوء عن ظاهرة جديدة حدثت في ملعب أنفيلد الخاص بفريق الكرة الأول لنادي ليفربول الإنجليزي تضمنت تواجد شبيه للنجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز وهداف البريميرليج خلال الموسميين الماضيين .

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريده للمصري محمود أحمد والذي يعمل في ملعب الأنفيلد وهو يجلس على مقاعد دكة بدلاء الريدز وظهر مبتسماً في إشارة منهم لإيجاد نسخة ثانية ومكررة من " مو "

Advertisements

وكتب حساب الفيفا عن شبيه صلاح " أنا ومو صلاح من جمهورية مصر العربية ونمتلك نفس الشعر نفسالقصة بالإضافة إلى أن الطول متناسق بيننا وكلانا نعمل في ليفربول الفارق الوحيد بيني وبين صلاح الراتب الذي أحصل عليه مقابل ما يحصل عليه " أبو مكة " .

وإنتشرت الصورة بين جماهير ليفربول على نطاق واسع وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك في ظل التشابه الكبير بين محمد صلاح ومحمود أحمد وعلق عليها الإنجليز أن مو قد وجد شبيهاً آخر له ضمن الأخشاص الذين يشبهوه أو يقلدوا تسريحه شعره على مستوى العالم .

وكان محمد صلاح قد إنتقل للريدز في صيف العام قبل الماضي 2017 قادماً من صفوف فريق نادي روما الإيطالي ونجح في قيادة فريقه للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالإضافة إلى أنه قاد فريقه للحصول على لقب السوبر الأوروبي ويسعى إلى تحقيق مزيد من الإنجازات على المستوى الدولي مع منتخب بلاده مصر .