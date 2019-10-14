رياضة | بدون محمد صلاح.. منتخب مصر خارج نطاق الخدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون محمد صلاح.. منتخب مصر خارج نطاق الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة مصر وبتسوانا الودية اليوم بفوز منتخبنا الوطني بهدف نظيف من توقيع حمدي فتحي وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2021 في نوفمبر المقبل، حيث سيواجه المنتخب كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر.

وأعلن حسام البدري المدير الفني الحديد لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة الذي خاض به مواجهة بتسوانا، وجاء تشكيل مصر أمام بوتسواتا كالأتي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود علاء، عبدالله جمعة

خط الوسط : طارق حامد، محمد النني، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

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خط الهجوم : أحمد حسن كوكا

وفضل حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خوض اللقاء بدون نجم الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذي فضل الجهاز الفني للمنتخب عدم إستدعائه بسبب الإجهاد وفضل راحته خاصة وانه لقاء ودي وليس رسمي. واستقر البدري علي الدفع بحسين الشحات لاعب النادي الأهلي والمتألق خلال الفترة السابقه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر ليكون لاعب في الجناح الأيمن بدلاً من محمد صلاح الذي سيغيب عن اللقاء بسبب انه يعرف جيداً كيف يلعب في تلك الجبهة كما يلعب بها في النادي الأهلي.

وظهر مستوى الفراعنة بدون مشاركة محمد صلاح بشكل متواضع وسئ للغاية، حيث كان الآداء بطيئاً جدًا وفشل لاعبو المنتخب في تهديد مرمى بتسوانا في أكثر من مناسبة.

كما فشل حسين الشحات نجم الأهلي وبديل محمد صلاح في القيام بواجبات نجم ليفربول وتهديد مرمى بتسوانا وازعاج مدافعيها.