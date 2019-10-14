رياضة | أزمة جديدة في برشلونة بسبب ميسي وسواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في برشلونة بسبب ميسي وسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مسؤولو فريق برشلونة الإسباني أزمة في الأيام الأخيرة من أجل تجهيز فريق جديد يفيد النادي في المستقبل بعد زيادة سن بعض اللاعبين هذا الموسم وصعوبة استمرارهم لمدة طويلة مع البارسا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إلى أن البارسا يستعد بالفعل للمستقبل، حيث تمكن البارسا من تعويض وسطه (انييستا، تشافي)، بـ (آرثور ودي يونج).

وأصبح في تشكيلة البارسا الأساسية 5 لاعبين دون الـ25 سنة وهم : دي يونج، ارثور، سيميدو، لينجليت وديمبيلي، وذلك يعد رقم جيد لتجهيز فريق جديد في المستقبل القريب.

ولكن يواجه الفريق الان الصعوبة في ايجاد بديل لميسي وسواريز، والعين حاليا على فاتي وبيريز لتعويض الثنائي بعد اعتزالهم أو رحيلهم عن الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 19 اكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.