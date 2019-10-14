رياضة | محمد اليماني: "ضم كوكا للمنتخب لغز غير مفهوم" .. وسلبية بالأهلي والزمالك

وقال اليماني في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: لا أعلم سبب ضم أحمد حسن كوكا للمنتخب المصري، هناك مهاجمين أفضل منه.

واكمل : تمسك المنتخب به خلال الفترة الاخيرة لغز غير مفهوم، أحمد علي ومصطفى محمد وعمرو مرعي أفضل من احمد كوكا واجدر منه بالتواجد مع المنتخب.

وتابع : المنتخب كان غير جيد امام بوتسوانا، لو جيبنا فريق درجة تانيه هيكسب الماتش وهو مغمض، غير راض عن الأداء، ولكن لن نحكم على المنتخب بهذه التجربة.

وانتقل اليماني للحديث عن الاهلي : فايلر جيد في النواحي الهجومية، والفريق أجاد معه بشكل كبير، الاهلي يحتاج فقط "تظبيط" النواحي الدفاعية.

وانتقل للحديث عن الزمالك قائلا : ميتشو يسير بشكل جيد، ولكن كثرة التغييرات التي اجراها على الفريق أضرت بالنتائج.

