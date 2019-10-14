رياضة | حمدي فتحي ينقذ البدري من الفشل في الاختبار الأول مع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي ينقذ البدري من الفشل في الاختبار الأول مع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح لاعب وسط النادي الأهلي حمدي فتحي، في انقاذ حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري من الفشل في الاختبار الأول له مع الفراعنة، وذلك بعدما سجل هدف مباراة مصر وبتسوانا الوحيد في الدقيقة 74 من عمر المباراة، وذلك بعدما إستغل اللاعب كرة عرضية من محمود علاء، ليودعها شباك منتخب بتسوانا ويعلن عن الهدف الأول للفراعنة في تلك المباراة.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، قد بدأ مباراة مصر وبتسوانا، بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من محمود علاء، وعبدالله جمعة، أحمد حجازي وأحمد فتحي، وفي خط الوسط، دفع البدري بطارق حامد ومحمد النني، وفي خط الوسط الهجومي، شارك الثلاثي عبدالله السعيد وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه، وأمامهم مهاجم وحيد وهو أحمد حسن كوكا.

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وخلال الشوط الأول من المباراة، ظهر المنتخب المصري بأداء باهت للغاية، حيث لم يصنع الفراعنة الكثير من الفرص خلال هذه الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ومع بعض التغيرات قد تحسن أداء الفراعنة نوعًا ما، وسجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني.

وبعد المباراة تحدث المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، عن تلك المواجهة وقال أن الفريق كان يفكر في تحقيق مكسب معنوي خلال المباراة الأولى، ولكن الجميع يعلم أن الوقت لازال طويل للوصول إلى التوليفية الآساسية للمنتخب، مشيرًا إلى كون بعض اللاعبين لم ينضموا إلى معسكر المنتخب في شهر أكتوبر، ولكن هذا لا يعني أنها لن تكون موجودة مع الفراعنة في الفترات المقبلة، حيث سيتم إستدعاء بعض اللاعبين إلى المعسكر القادم حتى يحصل الجميع على فرصة لإثبات قدراته مع الفريق.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر، أن تحقيق الفوز في المواجهة الأولى حتى وإن كانت مباراة ودية، سيكون له أثر إيجابي على نفسية الجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى كون هذه المباراة هي بداية مشواره مع الفريق وسيحاول إستكمال المسيرة بتحقيق الإنتصارات وتقديم أداء جيد كذلك بجانب النتائج الإيجابية.