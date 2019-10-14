رياضة | ماذا قم بديل محمد صلاح أمام بوتسوانا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قم بديل محمد صلاح أمام بوتسوانا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب مصر علي نظيره منتخب بوتسوانا، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام فى الكاميرون 2021.

ماذا قم بديل محمد صلاح أمام بوتسوانا

وسجل هدف مصر الوحيد لاعب وسط النادى الأهلى حمدي فتحي في الدقيقة 72 من زمن اللقاء، بعد أن دخل كبديل في الشوط الثانى بدلا من لاعب بشكتاش التركي محمد النني، بعد استغلال عرضية داخل منطقة الجزاء من محمود علاء.

واختار حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر تشظيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود علاء، عبدالله جمعه

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خط الوسط : طارق حامد، محمد النني، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم : أحمد حسن كوكا

ولم يقدم حسين الشحات لاعب النادي الأهلي والذى شارك في المباراة كأساسي، بدلاً من محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والذي غاب عن اللقاء بسبب الإصابة، الأداء المرجو منه والمنتظر ليكون بديلاً لمحمد صلاح صاحب ال 42 هدفا دوليا.

ولعب الشحات في مركز الجناح الأيمن ولم يسدد أي كرات على المرمى وحاول جاهداً للدخول داخل منطقة جزاء منتنب بوتسوانا ليسكل خطورة ولكن فشل في ذلك.

وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر .