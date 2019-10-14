رياضة | موعد مباراة مصر القادمة والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر القادمة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن المنتخب المصري الأول لكرة القدم من تحقيق فوز باهت على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الأجندة الدولية للفيفا والتي تقام أثناء فترة التوقف الدولي .

سجل هدف الفراعنة الوحيد اللاعب حمدي فتحي متوسط ميدان الأهلي المصري الذي شارك في المباراة الدولية الأولى له عند حلول الدقيقة الرابعة والسبعين بعد أن إستغل تمريرة عرضية من المدافع الدولي محمود علاء لاعب نادي الزمالك وأودعها في شباك منتخب بوتسوانا .

وشهدت مباراة المنتخب المصري ونظيره منتخب بوتسوانا مشاركة عدد كبير من اللاعبين للمرة الأولى ومنهم من عاد للمشاركة مثل أحمد فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن لاعب سموحة فيما شهدت غياب محمد صلاح نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي وهداف البريميرليج خلال الموسميين الماضيين .

موعد مباراة مصر القادمة

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وتسأل الكثير من عشاق الكرة عن موعد مباراة مصر القادمة وهي التي تقام يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل والتي سيستضيف فيها أبناء حسام البدري منتخب كينيا على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون .

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات كينيا وجزر القمر والمنتخب التوجولي حيث يسعى البدري إلى الوصول للتوليفة المثالية من أجل إسعاد جموع الشعب المصري والوصول للبطولة وتحقيقها وهي الغائبة عن الخزائن منذ تسعة أعوام.

القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة

ومن المنتظر أن تنقل مباراة مصر القادمة يوم الرابع عشر من الشهر المقبل على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الفيفا والأندية والمنتخبات الأفريقية وسيعلق عليها المصري علي محمد علي .