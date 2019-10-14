رياضة | موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بوتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بوتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لمنتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وأوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 نوفمبر .

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل فى أولى مباريات حسام البدري الرسمية مع الفراعنة، في لقاء لم يتحدد ملعبه أو التوقيت الذى ستلعب فيه المباراة.

مجموعة مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون

Advertisements

مصر تتواجد في مجموعة تضم كل من كينيا وجزر القمر وتوجو، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

تبدأ مصر مهمتها فى الصعود للبطولة القارية الكبري عندما تواجه منتخب كينيا يوم 14 نوفمبر فى مصر فى أولى مباريات المنتخب تحت قيادة حسام البدري، ثم الجولة الثانية تخرج مصر لمواجهة جزر القمر يوم 18 نوفمبر.

ثم الجولة الثالثة بعد 9 شهور وتحديداً فى 31 أغسطس 2020 عندما تواجه مصر منتخب توجو فى مصر، ثم الجولة الرابعه يوم 8 سبتمبر 2020 ضد توجو خارج مصر.

ثم الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر، ثم الجولة السادسة والأخيرة ستكون من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر فى مصر.

ويصعد إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية أول وثانى المجموعة فى البطولة التى ستقام فى الكاميرون يونيو 2021.