رياضة | ماذا قدم لاعبو سنة أولى منتخب أمام بتسوانا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم لاعبو سنة أولى منتخب أمام بتسوانا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر فوزًا باهتًا على حساب ضيفه منتخب بتسوانا بهدف دون رد سجله (حمدي فتحي)، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر، علي استاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن استعدادات منتخب الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

وتعد هذه المباراة هي الأولي للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري والذي تولي القيادة الفنية للمنتخب خلفًا للمكسيكي "أجيري" الذي تمت إقالته عقب إخفاق بطولة أمم إفريقيا 2019.

وجاء أداء منتخب مصر في مباراة اليوم ضد بتسوانا مهزوزًا ومتواضعًا ولم يرتقي لطموحات وآمال الجماهير المصرية، وظهر عدد من اللاعبين بعيدًا عن مستواهم المعروف، ورغم وصول لاعبي منتخبنا الوطني في عدة هجمات لمرمي المنتخب البتسواني، لكن استمرت ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمي بشكل غريب، وخاصة من أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا.

وشهدت مباراة منتخب مصر وبتسوانا مشاركة اثنين من الوجوه الجديدة على تشكيل منتخب الفراعنة في مباراتهما الدولية الأولي، وهما عبد الله جمعة لاعب الزمالك، وحمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، ويعتبر الثنائي من أبرز مكاسب الجهاز الفني للمنتخب في مباراة اليوم بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه اللاعبين.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه الثنائي عبد الله جمعة وحمدي فتحي في أول مباراة دولية لهما أمام بتسوانا:-

- عبد الله جمعة:

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شارك عبد الله جمعة لاعب الزمالك في مباراة بتسوانا كاملة وخاض الـ 90 دقيقة ولعب في مركز الظهير الأيسر، ويعد من أفضل لاعبي الفراعنة في مباراة اليوم، حيث قدم أداءًا رائعًا، وتميز أداءه بالحماس والإصرار وكان في أشبه بالتحدي ليؤكد للجميع أحقيته بالتواجد ضمن تشكيلة الفراعنة.

ونجح "جمعة" في أداء دوره الهجومي على الوجه الأمثل خلال لقاء بتسوانا، من خلال تقديم الإمدادات والمعاونة الهجومية لزملائه في الخط الأمامي عن طريق التمريرات المميزة وإرسال العرضيات والتي شكلت خطورة على مرمي المنافس، كما قدم دوره الدفاعي بشكل رائع أيضًا وظهر ذلك في سرعة الارتداد للخط الخلفي للتصدي لهجمات المنتخب البتسواني.

حمدي فتحي:

شارك حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي كـ"بديل" في مباراة مصر وبتسوانا حيث دخل المباراة بالدقيقة 53 بدلا من زميله محمد النني، ليسجل نجم الأحمر مشاركته الدولية الأولي مع منتخب الفراعنة، بعدما استدعاه حسام البدري للمنتخب لأول مرة في مشواره الكروي.

لم يخذل حمدي فتحي مدربه حسام البدري الذي اختاره للتواجد ضمن قائمة منتخب مصر ولم يخذل الجماهير المصرية وخاصة جمهور الأهلي الذي يدعمه ويسانده بقوة، وظهر "فتحي" بمستوي جيد خلال المباراة ، وقدم أداءًا قويًا يعد استكمالا للمستوي الباهر الذي يؤدي به اللاعب مع الأهلي في الموسم الحالي محليًا وإفريقيا.

وكان حمدي فتحي صاحب اللقطة المضيئة في مباراة اليوم ضد بتسوانا، حيث سجل هدف الفوز للفراعنة بالدقيقة 72 بعدما استلم تمريرة عرضية من "لمسة واحدة" من زميله محمود علاء ليضعها بسهولة داخل الشباك معلنًا عن أول أهدافه الدولية مع المنتخب الوطني.