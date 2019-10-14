رياضة | بعد فوزه على بتسوانا.. حسام البدري يواصل تفوقه بـ"المباريات الافتتاحية" في تجاربه التدريبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوزه على بتسوانا.. حسام البدري يواصل تفوقه بـ"المباريات الافتتاحية" في تجاربه التدريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل حسام البدري مدرب منتخب مصر تفوقه في مبارياته الافتتاحية في مشواره التدريبي، وذلك بعدما قاد منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز على منتخب بتسوانا بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على استاد "برج العرب" ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات أمم إفريقيا 2021.

وجاء هدف منتخب مصر في شباك بتسوانا عن طريق حمدي فتحي لاعب الأهلي، بعد تمريرة طولية من أحمد حجازي في تجاه منطقة جزاء المنتخب البتسواني لزميله محمود علاء والذي أرسلها تمريرة عرضية أرضية من "لمسة واحدة" لحمدي والذي تواجد أمام المرمي ليضعها بسهولة داخل الشباك.

ويعد هذا الفوز هو السابع لـ حسام البدري في مبارياته الافتتاحية، حيث خاض عدة تجارب خلال مشواره التدريبي مع(الأهلي "3 ولايات" – أهلي طرابلس – المريخ السوداني – انبي – المنتخب الأوليمبي – وأخيرا المنتخب الأول)، وخاض "ضربة البداية" 8 مرات حقق 7 انتصارات آخرها على بتسوانا، وخسر مباراة وحيدة.

وجاءت نتائج المباريات الافتتاحية لـ"حسام البدري" خلال تجاربه السابق كالتالي:

- أول مباراة لـحسام البدري مع الأهلي في ولايته التدريبية الأولي موسم 2008 – 2009 كانت ضد فريق حرس الحدود بكأس السوبر المصري وخسر المارد الأحمر بنتيجة 2-0.

- انطلاقة "البدري" مع فريق المريخ السوداني موسم 2010 – 2011 جاءت أمام فريق هلال الساحل يوم 5 مارس 2011 بالدوري السوداني، وفاز المريخ 2-1، سجل الهدفين (محمد مقدم ومصعب عمر).

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- أما "ضربة البداية" لحسام البدري مع فريق إنبي جاءت أمام الإنتاج الحربي بالجولة 11 من الدوري المصري الممتاز موسم 2011- 2012 وفاز الفريق البترولي 2-0 سجلهما (عمرو الحلواني).

- في الولاية التدريبية الثانية لـ"البدري" مع الأهلي موسم 2011- 2012 خاض أول مباراة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا وفاز المارد الأحمر 2-1، سجلهما (عماد متعب – جدو).

- قاد مدرب منتخب مصر فريق أهلي طرابلس الليبي للفوز في أوليى مبارياته بالدوري الليبي موسم 2013 -2014، بعدما تغلب على فريق الأخضر 2-1 سجلهما (محمد الغنودي – كوفي بوتش).

- حقق المنتخب الأوليمبي انتصارا كاسحًا في أولي مباريات "البدري" على حساب منتخب السودان بنتيجة 5-0 في المباراة الودية التي جمعتهما في 13 نوفمبر 2014 سجل الأهداف( رامي ربيعة – أيمن بشيري "بالخطأ في مرماه" – محمود كهربا "هدفين" – شكري نجيب).

- فاز حسام البدري في مباراته الأولي خلال ولايته التدريبية الثالثة مع الأهلي علي حساب فريق الإسماعيلي 1-0 في افتتاح الدوري الممتاز موسم 2016 -2017 وسجل الهدف (عبد الله السعيد).

- قاد حسام البدري منتخب مصر للفوز على منتخب بتسوانا 1-0 وديًا في أولي مبارياته مع الفراعنة اليوم الاثنين.