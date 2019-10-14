رياضة | وسط أداء باهت.. نجوم تألقوا وآخرين خيبوا آمال البدري في التجربة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط أداء باهت.. نجوم تألقوا وآخرين خيبوا آمال البدري في التجربة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب المصري في تحقيق أول إنتصار له في المباراة الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة في مباراة بتسوانا مساء اليوم، وذلك بهدف نظيف سجله لاعب خط وسط النادي الأهلي، ومنتخب مصر "حمدي فتحي"، وعلى الرغم من الإنتصار لم يكن أداء الفراعنة في مستوى التطلعات، حيث ظهر المنتخب المصري بشكل باهت للغاية خلال أغلب أوقات المباراة، ولم تظهر الجمل التكتيكية بصورة واضحة خلال مباراة بتسوانا، ولكن الجميع يلتمس العذر للاعبيين والجهاز الفني، خاصة لكون تجربة بتسوانا هي المباراة الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة.

وعلى الرغم من الأداء الباهت، هناك بعض اللاعبين ظهروا بمستوى جيد، ونجحوا في التعبير عن أنفسهم بصورة جيدة خلال تلك المباراة، في حين خيب البعض الآخر آمال الجهاز الفني في تلك المباراة، ولم يظهروا بالمستوى المطلوب منهم.

نجوم تألقوا في المباراة الأولى لحسام البدري مع المنتخب

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هناك أكثر من لاعب ظهر بشكل مقبول خلال مباراة مصر وبتسوانا الودية مساء اليوم، وعلى رأسهم خط الدفاع بقيادة أحمد حجازي ومحمود علاء، وعبدالله جمعة وأحمد فتحي، وكذلك حمدي فتحي في وسط الملعب، وأيضًا حسين الشحات، والذي كان واحد من أنشط اللاعبين على أرضية الملعب.

نجوم خيبوا آمال البدري في مباراة بتسوانا

بدأ حسام البدري مباراة مصر وبتسوانا، برأس حربة وحيد وهو أحمد حسن كوكا، ولكن اللاعب قد فشل في أن يثبت نفسه بصورة جيدة مع المنتخب، حيث أهدر أكثر من فرصة، كان أبرزها فرصته في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعدما أهدر هدف محقق بعد متابعة لتسديدة أحمد فتحي.

ولم يظهر كذلك محمد النني بمستواه المعهود مع منتخب مصر خلال مباراة بتسوانا، ولكن يبدو أن غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات في الآونة الأخيرة كان له تاثير واضح على ذلك.