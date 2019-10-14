شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصري يحقق الفوز الأول له تحت قيادة البدرى والان مع التفاصيل

حقق المنتخب الوطنى الاول الفوز على نظيره البوتسواني بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب بالاسكندرية، في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون .

تقدم المنتخب المصرى بالهدف الاول عن طريق البديل حمدى فتحى فى الدقيقة 74 صنعها اللاعب محمود علاء من كرة عرضية جهة اليمين ليسجل ظهوره الدولى الاول بقميص الفراعنة لينتهى اللقاء بنتيجة هدف دون رد .

وبدأ حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر اللقاء بتشكيل ضم كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وعبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد، ومحمد النني

وسط الهجوم: حسين الشحات، وعبدالله السعيد، وتريزيجية

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الهجوم: أحمد حسن كوكا

وبتلك الفوز يكرر المنتخب المصرى تفوقه على نظيره البوتسوانى وبحقيق الانتصار الرابع له فى مواجهات المنتخبين

وسبق للمنتخبين أن ألتقيا فى اخر خمس مواجهات وجاءت النتائج على النحو التالي:

- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.

- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضاً.

- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.

- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.

- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.