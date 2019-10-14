شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نجم برشلونة أمام إيبار والان مع التفاصيل

استلم المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي التصريح الطبي بعد غيابه الطويل عن المستطيل الاخضر ليخوض أول مباراة له بعد الاصابة امام ايبار في الجولة التاسعة من الدوري الاسباني

وشهد الفريق الاسباني غيابات عديدة من بداية الموسم بسبب الاصابات التي تلاحق الفريق وعلي رأسهم نجم الفريق والحائز علي جائزة الافضل في العالم ليونيل ميسي

وسيشهد خط الدفاع تغيرات بعد ايقاف المدافع الفرنسي لينجليت واصابة الاسباني جوردي البا ليضمن اومتيتي مكان اساسي في التشكيلة الاساسية ضد ايبار

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وجدير بالذكر ان البلوجرانا سيحل ضيفا ثقيلا علي نظيره ايبار بعد فوزه الكبير امام الفريق الاندلسي اشبيلية بنتيجة ٤/٠ في الجولة الثامنة في ملعب الكامب نو

ويدخل البارسا اللقاء منتعشا بعد استرداد وصافة الدوري الاسباني ويفصله عن المتصدر ريال مدريد نقطتين فقط

وعلي الجانب الاخر يدخل ايبار المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر من جدول الترتيب ويحاول الفريق ان يقدم اداء مرموق علي ارضه وبين جماهيره للخروج من قاع الترتيب.