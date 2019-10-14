البدرى يعلن عن تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا

الإثنين 14 أكتوبر 2019 يخوض المنتخب الوطنى الاول مباراة ودية أمام نظيره البتسوانى على ملعب برج العرب بالاسكندرية التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وقد أعلن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب المصرى عن التشكيل وجاء على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وعبدالله جمعة Advertisements الوسط: طارق حامد، ومحمد النني وسط الهجوم: حسين الشحات، وعبدالله السعيد، وتريزيجية الهجوم: أحمد حسن كوكا وكان قد ضم حسام البدري مؤخرا 23 لاعبا لقائمة المنتخب لمعسكر اكتوبر، قبل أن يتم استبعاد عمرو السولية للإصابة

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