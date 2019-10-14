الأخضر يسرق الأنظار بمنازلة الفدائيين برام الله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تسرق مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني اليوم على ملعب الشهيد فيصل الحسيني برام الله في إطار الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، أنظار متابعي كرة القدم في آسيا والعالم، كما تخطف الأضواء من بين جميع المباريات الـ16 التي تجري اليوم أيضا، كونها تجري في الأراضي الفلسطينية للمرة الأولى.
ويسعى الأخضر إلى توسيع الفارق في المجموعة التي يتصدرها برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السنغافوري الذي تغلب عليه في الجولة الماضية 3-0.
وفي المقابل يتطلع المنتخب الفلسطيني (الفدائي) للفوز من أجل القفز إلى صدارة المجموعة.
ويدرك الأخضر وجهازاه الإداري والفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد أن المنتخب الفلسطيني يتسلح بجمهور حماسي سيتدفق بكثافة نحو الملعب للشد من أزر لاعبيه في أول نزال يجمعه على أرضه أمام نظيره السعودي.
كما أن المنتخب الفلسطيني الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط يطمح لتكرار بداياته بعد أن كسب لقاءه الأول أمام أوزبكستان 2-0 برام الله، قبل أن يعود ويخسر خارج أرضه أمام سنغافورة 1-2.
ويضاعف من أهمية المباراة حاجة كل من الفريقين لتحقيق الفوز من أجل التقدم خطوة مهمة على طريق التأهل للدور المقبل من التصفيات.
وضع المنتخبين قبل اللقاء
- يتصدر الأخضر المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين وبفارق الأهداف أمام السنغافوري الذي خاض 3 لقاءات
- الأخضر تعادل في مباراته الأولى 2-2 مع اليمن وفاز في الثانية على سنغافورة 3-0
- المنتخب الفلسطيني فاز في مباراته الأولى على أوزبكستان 2-0 وخسر في الثانية أمام سننغافورة 1-2
- أوزبكستان وفلسطين بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما مقابل نقطتين لليمني أخير المجموعة.
- في الجولة الماضية تغلب المنتخب السعودي على السنغافوري 3-0.
- آخر مباراة للمنتخب الفلسطيني انتهت بخسارته 1-2 أمام السنغافوري في سنغافورة
- يفتقد المنتخب الفلسطيني لاعبه عدي الصباغ للإصابة ومحمد درويش لتراكم البطاقات
- الجمهور وأرضية الملعب الصناعية يلعبان لمصلحة فلسطين
- خبرة مدرب الأخضر هيرفي رينارد بالملاعب الصناعية الطريق لتجاوز حماس الجمهور الفلسطيني
- أي فوز يؤمن للأخضر الانفراد بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة مهمة من التأهل
ملاعب شهدت مواجهات سابقة للمنتخبين
- الدمام (مرتين)
- الطائف
- عمان
- الدوحة
2005
الأخضر لا يخسر أمام الفدائيين
2012
بدورة ألعاب غرب آسيا وفاز الأخضر 2-0
2014
في كأس العرب وتعادلا 2-2
2015
التقيا وديا وفاز الأخضر 2-0
2015
ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، وفاز الأخضر 3-2 ذهابا
ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، وتعادلا 0-0 إيابا
التشكيلة المتوقعة للأخضر
- محمد العويس
- محمد البريك - زياد الصحفي - عبدالله مادو - ياسر الشهراني
- عبدالإله المالكي - عبدالله عطيف - يحيى الشهري
- عبدالفتاح عسيري - عبدالله الحمدان - هتان باهبري
ملعب المباراة (الشهيد فيصل الحسيني)
- أنشئ عام 2008
- يتسع لـ 12 ألف متفرج، إضافة إلى 300 مقعد لكبار الشخصيات، و1500 موقع للواقفين.
- يتسم بمواصفات دولية بعد تحويله بقرار من الفيفا من ملعب ترابي إلى عشبي صناعي وبناء مدرجات فيه
- في 2008 واجهت فلسطين الأردن في أول مباراة دولية بالملعب
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