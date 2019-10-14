رينارد: جاهزون للعب تحت أي ظرف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة اعترف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد بصعوبة المواجهة التي سيخوضها الأخضر اليوم في ضيافة نظيره الفلسطيني برام الله في إطار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وقال رينارد في المؤتمر الصحفي أمس في رام الله «سنواجه خصما قويا على أرضه ووسط جماهيره، لكننا نملك العناصر القادرة على اللعب تحت أي ظروف، اللاعبون معتادون على اللعب في مثل هذه الأجواء وأمام حضور جماهيري مكثف، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة لخوض النزال بما فيهم سلمان الفرج».



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