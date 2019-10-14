شكرا لقرائتكم البدري يتفق مع المدير الفني لبتسوانا على 6 تغييرات فى المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر وبتسوانا

وتوجه البدرى إلى غرفة خلع ملابس منتخب بتسوانا بين الشوطين، وأقنع المدرب بزيادة التغييرات إلى 6 بدلا من 4.

Advertisements

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم، كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.

ونجح حمدى فتحى فى تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة 74.