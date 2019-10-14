حمدي فتحي يتقدم للمنتخب بالهدف الأول في مرمى بوتسوانا.. وكوكا يًهدر هدفًا محققًا

الموجز

نجح المنتخب الوطني في احراز الهدف الأول في مرمى بوتسوانا خلال المباراة الودية التي تقام بينهما حاليا على استاد برج العرب، وذلك استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاء الهدف عن طريق حمدي فتحي في الدقيقة 74 بعد تمريرة من محمود علاء داخل منطقة الجزاء، لتجد "فتحي" الذي سددها في المرمى معلنا الهدف الأول للفراعنة.

ومرت 60 دقيقة من زمن المباراة الودية، التي تجمع حاليًا منتخبي مصر وبوتسوانا، ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة المواجهة، التي تجمع المنتخبين.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بسيطرة كبيرة من المنتخب الوطني، دون أي هجمات خطيرة تذكر من جانب الفريق البوتسواني.

وفي الدقيقة 52، أهدر مهاجم الفراعنة أحمد حسن كوكا أخطر فرص الشوط الثاني، عندما سدد كرة بالكعب من داخل منطقة جزاء بوتسوانا، أمسكها حارس مرمى الفريق الخصم في النهاية.

وفي الدقيقة 54، أجرى المنتخب الوطني أول تغييراته بنزول حمدي فتحي، على حساب محمد النني.

وواصل المنتخب الوطني بعد ذلك هجماته الخطيرة على مرمى الخصم، لكن دون تغيير في نتيجة اللقاء، وفي الدقيقة 58، أجرى الفراعنة ثاني التغييرات بنزول أفشة محل عبدالله السعيد.

وفي الدقيقة 60، سدد حسين الشحات كرة صاروخية تصدى لها حارس بوتسوانا اتبعها "كوكا" بتسديدة اصطدمت في العارضة.

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كوكا يقود هجوم مصر أمام بوتسوانا

وجاء تشكيل المنتخب الوطني، الذي أعلنه حسام البدري المدير الفني للفريق، أمام بوتسوانا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، حسين الشحات.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة الودية تأتي ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2021.

يذكر أنه من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره كينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل.

ويتواجد الفراعنة في المجموعة التي تضم منتخبات كينيا، توجو، وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها عام 2021.