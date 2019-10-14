صور.. مصر وبتسوانا.. زيادة عدد التغييرات إلى 6 بدلاً من 4

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني، مع نظيره فى منتخب بتسوانا بزيادة التغييرات فى المباراة الودية المقامة بينهما حاليًا باستاد برج العرب، إلى 6 تغييرات بدلاً من 4 فقط.
وتوجه البدرى إلى غرفة خلع ملابس منتخب بتسوانا بين الشوطين، وأقنع المدرب بزيادة التغييرات إلى 6 بدلاً من 4.
وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.
ونجح حمدى فتحى فى تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة 74.
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