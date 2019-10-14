شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "كاف" يشيد باستعدادات الغردقة لحفل الأفضل فى أفريقيا.. ومقدم النجوم مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وفد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالاستعدادات الجادة لحفل الأفضل فى أفريقيا والمقرر إقامتها 7 يناير 2020 بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، حيث أكد المدير التنفيذى للاتحاد الأفريقى ومدير التسويق وفريق العمل الذى يتابع التطورات لحين موعد الحفل الذى سينقل للعالم بحضور نجوم الكرة الأفريقية والعالمية وضيوف الاتحاد الأفريقى "كاف" من الاتحادات القارية، بالإضافة لرئيس الاتحاد الدولى "فيفا" إنفانتينو.

من جانبه أكد رجل الأعمال كامل أبوعلى الذى تستضيف مجموعته الحفل العالمى، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سعيد بإشادة الاتحاد الأفريقى "كاف" خاصة أن الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة والشراكة مع أجهزة الدولة التى تذلل كل الإجراءات في ظل متابعة يومية بينه وبين محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، تشير الى أن الحدث سيخرج عالميًا بكل تأكيد.

وأضاف أبو على أن تنظيم حفل بهذا الحجم يؤكد وجود مصر في طليعة البلاد مشيرًا الى أن العمل يتم على نفس الصيغة التى كان الرئيس السيسى قد أعلنها حين حصلت مصر على ثقة القارة ونظمت المونديال الأفريقى "كان 2019" حيث أكد الرئيس أن التنظيم المصرى يجب أن يكون نسخة عالمية وليس شبيهًا للعالمية.

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وفى سياق وصول مكونات وفقرات الحفل قال أبو على: "ما نعد به كمجموعة عمل هو حفل عالمى، وأطمئن المصريين أن هناك مفاجآت كبرى سواء فى الحفل، أو الضيوف.. بالإضافة لأن "مقدم" الحفل وفقراته سيكون المفاجأة الكبرى، كونه نجمًا فوق العادة.

وأنهى كامل أبو على تصريحاته لـ"الخليج 365" بتأكيده أن حفل جوائز الاتحاد الأفريقى "كاف" الافضل أفريقيا.. سيكون حديث العالم أجمع إن شاء الله.

يذكر أن الفائزين بجائزة الأفضل التى كان يطلق عليها الكرة الذهبية حين انطلقت في العام 1970 من القرن الماضى يشمل الى جانب أفضل لاعب.. أيضًا أفضل لاعب صاعد وأفضل نادٍ، ومدرب وحارس مرمى وجمهور واتحاد .