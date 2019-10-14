شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وبتسوانا.. حمدى فتحى يحرز الهدف الأول للمنتخب المصرى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز حمدى فتحى لاعب منتخب مصر، الهدف الأول للفراعنة أمام بتسوانا، بعد تمريرة من محمود علاء، بالدقيقة 74 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأعلن حسامَ البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية أمام بوتسوانا، وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.